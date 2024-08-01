Giresun'da Jandarma Personeline Depremde Arama Kurtarma Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Giresun'da Jandarma Personeline Depremde Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Giresun'da, AFAD tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında düzenlenen eğitimde, Giresun Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 170 personele depremde arama ve kurtarma teknikleri, ilk yardım ve enkaz altında yaşam belirtisi arama yöntemleri gibi konularda teorik bilgiler verildi. Eğitimde ayrıca pratik uygulamalar ve saha tatbikatları da gerçekleştirildi ve başarılı olan personele Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimi sertifikası verildi.

01.08.2024 16:51
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Giresun'da jandarma personeline yönelik depremde arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Giresun Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, 100 bin arama ve kurtarma personeli hedefine katkı sağlamak amacıyla eğitim organize edildi.

İl AFAD Müdürlüğünün eğitim parkurunda, Giresun Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 170 personele 8-27 Temmuz tarihleri arasında depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi.

Üç hafta süren eğitimde katılımcılara arama kurtarma teknikleri, ilk yardım, enkaz altında yaşam belirtisi arama ve kurtarma yöntemleri gibi konularda teorik bilgiler verildi, pratik uygulamalar ve saha tatbikatları da yaptırıldı.

Eğitimin sonunda başarılı personele, Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimi sertifikası verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Jandarma Personeline Depremde Arama Kurtarma Eğitimi Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Jandarma Personeline Depremde Arama Kurtarma Eğitimi Verildi - Son Dakika
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