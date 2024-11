Giresun\'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Paneli Düzenlendi

Güncel

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği farkındalık paneline vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Giresun Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir panel düzenledi. Panele Giresun Belediye Başkan Vekili Evrim Özkan, Belediye Başkanı Fuat Köse'nin eşi Nalan Köse, Giresun Belediye Meclis Üyesi Ayça Kozluca, Kadın Mahalle Muhtarları, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Giresun Üniversitesi, siyasi partiler ve bazı STK'ların kadın temsilcileri katıldı. Farkındalık panelinde söz alan konuşmacılar, kadına karşı uygulanan her türlü şiddet karşısında ortak mücadele yürütülmesi gerektiğine değinerek, yapılması gereken mücadelenin önemini vurguladı.

"Kadına yönelik şiddet, evrensel bir insan hakları ihlalidir"

Belediye Başkan Vekili Evrim Özkan konuşmasında, şunları kaydetti:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bu farkındalık programını düzenleyen muhtarlık ve kadın birimlerimize çok teşekkür ediyorum. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, dünyanın her köşesinde kadınların maruz kaldığı şiddeti durdurmak ve toplumsal bir değişimi başlatmak adına bir çağrıdır. Kadına yönelik şiddet yalnızca bireysel bir sorun değil toplumun tamamını ilgilendiren evrensel bir insan hakları ihlalidir. Bir toplumun ilerlemesi kadınların özgür, eşit ve şiddetten uzak bir hayat sürdürebilmesiyle mümkündür. Şiddeti önlemek, yasaların uygulanması, mağdurların korunması ve suçluların hiçbir gerekçeye sığınmadan cezalandırılması gibi kararlı tutumlar gerektirir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak eğitimin erken yaşlarda başlamasıyla mümkündür. Çocuklarımıza eşitlik, sevgi, saygı değerleri aşılanmalıdır. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanması hem ayrımcılığı hem de şiddeti azaltma da kritik bir rol oynar. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsiz bir toplum yalnızca kadınlar için değil herkes için sağlıklı bir gelecek demektir. Toplumdaki her bireyin bu eşitliği sağlamak ve şiddeti önlemek için sorumluluk alması gerekir. Bu hepimizin mücadelesidir. ve bu farkındalık gününde şiddete karşı duran cesurca mücadele eden tüm kadınları saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı bu konuda dayanışmaya davet ediyorum."

"Şiddet sadece kadının değil, tüm toplumun sorunudur"

Belediye Başkanı Fuat Köse'nin eşi Nalan Köse ise şunları söyledi:

"Bu özel günde, şiddetin her türlüsünün, ne sebeple olursa olsun, kabul edilemez olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kadınlar, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada eşit haklara sahip olmalı, güvenli bir yaşam sürme hakkına saygı gösterilmelidir. Şiddet, her türlü biçimiyle insanlık onuruna aykırıdır ve buna karşı birlikte güçlü bir duruş sergilemeliyiz. Kadınlar, sadece fiziksel değil, duygusal ve psikolojik anlamda da güçlü ve özgür olmalıdır. Şiddet mağduru olan her kadının sesinin duyulması, yaşadığı travmanın sonlandırılması ve ona yeniden umut verilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Belediye'miz, kadınların kendilerini güvende hissedebileceği, her türlü şiddete karşı destek alabilecekleri bir ortam yaratmak için sürekli çalışmaktadır. Her türlü sosyal ve psikolojik sorun yaşayan kadınlarımız için Belediye Kadın Danışma Merkezi'miz faaliyettedir. Unutulmamalıdır ki, şiddet sadece kadının değil, tüm toplumun sorunudur. Hep birlikte, kadınların haklarına saygı duyan, eşit ve adil bir toplum için el birliğiyle mücadele etmeliyiz. Bugün, bu mücadelede sesini yükselten, farkındalık oluşturan ve çözüm arayan tüm bireylere teşekkür ediyorum. Kadına yönelik şiddete karşı duyarsız kalmamak, hep birlikte bu karanlık tabloyu değiştirebilmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu özel günde, başta şiddet mağduru kadınlar olmak üzere, tüm kadınların yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum."