Giresun'da Kar Eğlencesi Coşkusu

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi tarafından Atatürk Meydanı'nda düzenlenen kar eğlencesi, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Giresun Belediyesi'nin düzenlediği kar eğlencesi, renkli görüntülere sahne oldu. Soğuk havaya rağmen etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Katılımcılar yakılan ateşlerin etrafında davul zurna eşliğinde karşılama oynadı. Etkinlikte vatandaşlara çay, çorba ve helva ikram edildi.

Belediye Başkanı Fuat Köse de etkinliğe katılarak, çocuklar ve vatandaşlarla birlikte eğlendi. Köse, "Giresun'u sadece yaz aylarında değil, kışın da keyifle yaşanabilir bir şehir haline getirmek istiyoruz. Karın güzelliğini hep birlikte eğlenerek değerlendirelim istedik. Özellikle çocuklarımızın yüzündeki mutluluk her şeye değer" dedi.