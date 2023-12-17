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Giresun'da karlı yolda kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Giresun'da karlı yolda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde kar yağışının etkisiyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak yolun karlı ve kaygan olması gösterildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Giresun\'da karlı yolda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
17.12.2023 - 22:56,
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GİRESUN'un Bulancak ilçesinde kar yağışının etkiliği olduğu yayladan dönerken kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlana cipteki Temel Terzioğlu (46) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçenin Paşakonağı Yaylası'nda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 28 NS 647 plakalı cip, yolun karlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Temel Terzioğlu, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı 3 kişiyi kurtarmaya çalıştı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Jandarmanı kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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