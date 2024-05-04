Giresun'da Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Kişi Bulundu - Son Dakika
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Giresun'da Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Kişi Bulundu

Giresun\'da Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Kişi Bulundu

Giresun'un Piraziz ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Murat Yıldırım, sis nedeniyle yolunu kaybederek evine dönemedi. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda Yıldırım, 10 kilometre mesafedeki Deregözü köyünde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Yıldırım, sağ salim bulunmanın sevincini yaşadı.

04.05.2024 12:39
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Giresun'un Piraziz ilçesinde dün sis nedeniyle yolunu kaybeden 83 yaşındaki kişi bulundu.

İlçenin Armutçukuru köyünde yaşayan Alzheimer hastası Murat Yıldırım, dün öğle saatlerinde havanın sisli ve yağışlı olması dolayısıyla yönünü şaşırarak evine dönemedi.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma ve AFAD'ın yanı sıra çeşitli arama kurtarma örgütlerinin ekipleri sevk edildi.

Dere, kuyu ve çukurlarda arama yapan 85 kişilik ekip, Yıldırım'ı kaybolduğu yerden 10 kilometre mesafedeki Deregözü köyünde buldu.

Yıldırım, kontrol için 112 Acil Sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Giresun'da Kaybolan Alzheimer Hastası Yaşlı Kişi Bulundu - Son Dakika
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