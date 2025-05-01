Giresun'da hakkında kayıp ihbarı bulunan kişinin öldürülüp cesedinin çay kenarına bırakılmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, hakkında kayıp ihbarı bulunan ve yapılan aramalar sonucu cesedi dün Doğankent ilçesinin Oyraca köyünde Harşit Çayı kenarında bulunan Yusuf Alim'in (43) tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli N.A. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Kayıp Kişi Cinayeti: 1 Gözaltı - Son Dakika
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