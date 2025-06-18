Giresun'da Küçükköy TOKİ Konutları İçin Parke Yol Çalışmaları Başladı

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, Küçükköy TOKİ konutları içerisinde altyapı ve kaldırım çalışmaları tamamlanan araç yolunda parke döşeme işlemlerine başladı.

Giresun Belediyesi, kent genelinde başlattığı altyapı ve ulaşım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Aksu Mahallesi'nin yeni yerleşim alanları arasında yer alan Küçükköy TOKİ konutları içerisinde altyapı ve kaldırım çalışmaları tamamlanan araç yolunda, toplam bin metrekare parke döşeme işlemlerine başlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, mahalle sakinlerinin daha konforlu ve güvenli bir ulaşıma kavuşması hedefleniyor. Ayrıca yapılan parke ve yol çalışmasıyla hem toz ve çamur gibi sorunların ortadan kaldırılması hem de alanın modern bir görüntüye kavuşması amaçlanıyor.

"Parke yol uygulamalarımıza devam edeceğiz"

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimizdeki yeni yerleşim alanlarında öncelikli olarak ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek için parke yol uygulamalarımıza devam edeceğiz" denildi.