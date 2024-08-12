Giresun'da Kümbet Yaylası'nda Gölet Yapım Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Giresun'da Kümbet Yaylası'nda Gölet Yapım Çalışmaları Başladı

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda gerçekleştirilen gölet yapım çalışmalarının başladığını duyurdu. Proje tamamlandığında bölge turizmine önemli katkılar sağlayacak olan gölette balıkçılık, su sporları, sandal gezileri, su bisikleti, aile çay bahçeleri ve piknik alanları yer alacak.

12.08.2024 16:56
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AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Kümbet Yaylası'nda gölet yapım çalışmalarının başladığını bildirildi.

Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası ile Uzundere köyü arasında uygulanacak projenin DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Projenin planlanan sürede tamamlanacağını aktaran Temür, " Balıkçılık, su sporları, sandal gezileri, su bisikleti, aile çay bahçeleri ve piknik alanları bu projede yer alacak. Bu devasa proje tamamlandığında Giresun'a ve bölge turizmine çok önemli katkılar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Temür, Kümbet'in Giresun'un en fazla turist ağırlayan bölgelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Projelerimizin halkımızın hizmetine sunulması noktasında bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Kümbet Yaylası'nda Gölet Yapım Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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