Giresun'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Filistin'e bağışta bulundu - Son Dakika
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Giresun'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Filistin'e bağışta bulundu

Giresun\'da 4-6 yaş grubu Kur\'an kursu öğrencileri Filistin\'e bağışta bulundu

Giresun'da bulunan 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri, Filistin'e yardım amacıyla topladıkları 5 bin lirayı İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'a teslim etti. Kılıçbay, öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, insanlığın vicdanını yitirdiği şartlarda millete ve tüm Müslümanlara düşen sorumlulukların arttığını belirtti.

26.03.2024 15:05  Güncelleme: 15:06
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Giresun'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Filistin'e bağışta bulundu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler tarafından toplanan 5 bin lira, Filistin'e gönderilmek üzere İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'a teslim edildi.

Duyarlı davranışları dolayısıyla öğrencilere teşekkür eden Kılıçbay, şunları kaydetti:

"Minik yavruların çığlıkları, yaralı annelerin feryatları arşı titretmektedir. Babalar, koklamaya kıyamadıkları evlatlarını toprağa vermektedir. İnsanlık, bombalanan binaların enkazında yitirilen canları seyrederken aslında kendi vicdanını yitirmektedir. Bu şartlar altında milletimize ve tüm Müslümanlara düşen sorumluluklar her zamankinden daha fazladır. Söz ve davranışlarımızla, yiyip içtiklerimizle, giyip kullandıklarımızla zalime destek olmayalım, zulme rıza göstermeyelim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Filistin'e bağışta bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Filistin'e bağışta bulundu - Son Dakika
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