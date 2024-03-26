Giresun'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Filistin'e bağışta bulundu.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler tarafından toplanan 5 bin lira, Filistin'e gönderilmek üzere İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'a teslim edildi.
Duyarlı davranışları dolayısıyla öğrencilere teşekkür eden Kılıçbay, şunları kaydetti:
"Minik yavruların çığlıkları, yaralı annelerin feryatları arşı titretmektedir. Babalar, koklamaya kıyamadıkları evlatlarını toprağa vermektedir. İnsanlık, bombalanan binaların enkazında yitirilen canları seyrederken aslında kendi vicdanını yitirmektedir. Bu şartlar altında milletimize ve tüm Müslümanlara düşen sorumluluklar her zamankinden daha fazladır. Söz ve davranışlarımızla, yiyip içtiklerimizle, giyip kullandıklarımızla zalime destek olmayalım, zulme rıza göstermeyelim."
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Muğla'nın Bodrum Limanı açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu 26 metre uzunluğundaki yolcu taşıma teknesi, makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Bodrum Kalesi açıklarında emniyete alındı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ramazan ayında da sürdüğünü belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ateşkes kararı aldı ama maalesef hala ateşkes kararlarına, konseyin ve uluslararası kuruluşların daha önce aldığı kararlara uymayan bir devlet var.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmirli hemşehrilerin daha çok hizmet edecek bir adaya yöneleceğini düşündüğünü belirtti. Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tire'de projelerini anlattı ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Tire ilçesinde vatandaşlardan destek istedi. Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tire Salı Pazarı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Projelerini sahada 60 gündür anlatan Dağ, İzmir'in yerel yönetim anlamında hizmete ihtiyacı olduğunu belirtti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde engellilerle bir araya geldi. Merkezde verilen hizmetlerle engellilerin ihtiyaç duyduğu ortez ve protezlerin maliyetleri düşürülüyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, engelli taşıma aracı, basınç, kanal açma ve vakum aracı, hayvan toplama ve besleme aracı ile cenaze araçlarından oluşan 13 yeni hizmet aracını filosuna kattı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, araçların kentteki hizmet kalitesini artıracağını belirtti.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 5 yıl boyunca çoğunlukla şahsi imar planlarıyla meşgul olduğunu belirtti. Tütüncü, Antalya'nın çözüm bekleyen sorunlarının konuşulması gerektiğini vurgulayarak, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'nın altyapı sorunlarına dikkat çekerek, yeni bir vizyonun gerekliliğini vurguladı.
Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programda, 60. Kütüphane Haftası münasebetiyle kitap okuyanlara ödül verildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kütüphane hizmetlerine verdiği önemi vurgulayarak, Talas Millet Bahçesi'ne büyük bir kütüphane yapmayı hedeflediklerini belirtti.
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