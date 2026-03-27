Giresun'da Lise Öğrencilerine Meslek Tanıtımı - Son Dakika
Giresun'da Lise Öğrencilerine Meslek Tanıtımı

Giresun\'da Lise Öğrencilerine Meslek Tanıtımı
27.03.2026 17:03
Giresun'da lise öğrencilerine yönetim meslek tanıtım etkinliği düzenlendi.

Giresun'da lise öğrencilerine yönetim meslek tanıtım etkinliği düzenlendi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince, Giresun Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında "Mesleğim, Hayatım, Tanı, Keşfet, Hedefini Belirle Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda lise öğrencilerine, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerince sağlık alanındaki bölümlerle ilgili bilgi verildi.

Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı projede yüksekokul öğrencileri ile lise öğrencileri sohbet etme fırsatı da buldu.

Öte yandan öğrenciler, Giresun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret etti.

Alucra'da Orman Haftası kutlandı

Alucra ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Şehit Er Zülkif Tekir İlkokulu'nda organize edilen etkinlikte öğrencilere, ağaç dikimi ve ormanların korunmasına yönelik bilgi verildi.

Çocukların doğa sevgisinin artırılmasının da amaçlandığı etkinliğe, Kaymakam Emrah Azman ile Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürü Yalçın Köklü de katıldı.

Espiye'de Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi

Espiye ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiir okudu, çeşitli yarışmalarda mücadele etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, Nevruz Bayramı'nın toplumda birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti.

Öte yandan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Hükümet Konağı önünde vatandaşlara Orman Haftası dolayısıyla 2 bin 150 fidan dağıtıldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Giresun, Güncel, Kültür, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Lise Öğrencilerine Meslek Tanıtımı - Son Dakika

Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
İşte Zuhal Kalaycıoğlu’nun savcılık ifadesi İşte Zuhal Kalaycıoğlu'nun savcılık ifadesi

16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:44
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
