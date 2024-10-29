Liseli Damla\'dan kahreden haber: Sahildeki vatandaşlar cansız bedenini buldu

Kahreden haber Giresun'dan geldi. Görele ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar liseli Damla'nın cansız bedenini buldu.
İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarındaki kayalıklar arasında hareketsiz yatan kişiyi fark edince durumu polise bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan çıkarılan cesedin lise öğrencisi Damla Nur Kavraz'a ait olduğu tespit edildi.
Savcının incelemesinin ardından vücudunda herhangi bir darp ya da kesici-delici alet izine rastlanmayan Kavraz'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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