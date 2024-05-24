Giresun'da Meslek Lisesi Öğrencileri Tarafından Geliştirilen Makine, Fındık İşleme Sürecini Kolaylaştırıyor - Son Dakika
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Giresun'da Meslek Lisesi Öğrencileri Tarafından Geliştirilen Makine, Fındık İşleme Sürecini Kolaylaştırıyor

Giresun\'da Meslek Lisesi Öğrencileri Tarafından Geliştirilen Makine, Fındık İşleme Sürecini Kolaylaştırıyor

Giresun'da Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen makine, fındığın kabuğundan ayrılması için yapılan boylama ve kırma işlemlerini aynı anda yapabiliyor. Makine, fındığı 6 farklı boya ayırıp kırma işlemini gerçekleştirerek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Yüksekliği 30 santimetre, genişliği 40 santimetre ve derinliği 15 santimetre olan makine, pratikliği ve düşük maliyetiyle dikkat çekiyor. Okul müdürü Turgut Hacınoğmanoğlu, bu tür makinelerin fındık tüketimini yaygınlaştıracağını belirtirken, öğretmen Erkan Kaşık ise makinenin nasıl geliştirildiğini anlattı. Öğrenciler, makineyi daha da geliştirerek Karadeniz Bölgesi'nde önemli bir ürün haline getirmeyi hedefliyor.

24.05.2024 12:15
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Giresun'da meslek lisesi öğrencilerinin geliştirdiği makine, fındığın kabuğundan ayrılması için yapılan boylama ve kırma işlemlerini aynı anda yapabiliyor.

Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (BATEM) öğrencileri, fındık çiftçilerinin ürünlerini evlerinde kırabileceği makine yapmaya karar verdi.

Öğrenciler, fındığın boylarına göre ayrılıp kırmaya hazır hale getirilmesi olan boylama işlemi ile sonrasındaki kırma işlemini aynı anda yapabilecek küçük boyutlarda makine imal etti.

Fındığı 6 farklı boya ayırıp kıran makine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Yüksekliği 30 santimetre, genişliği 40 santimetre ve derinliği 15 santimetre olan makine, pratikliği ve düşük maliyetiyle dikkati çekiyor.

"Fındığın tüketimi bu tür makinelerle daha da yaygınlaşacak"

Okul müdürü Turgut Hacınoğmanoğlu, AA muhabirine, okullarında proje temelli eğitim stratejisi kapsamında bu tür makineler geliştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin geliştirdiği makinenin her fındık üreticisinin evinde bulunması gerektiğini belirten Hacınoğmanoğlu, kişinin kendi ürününü işleyip tüketime hazır hale getirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Hacınoğmanoğlu, kabuklu fındığın tüketiminin az ancak kavrulmuş fındığın çok fazla olduğuna işaret ederek, "Bölgemizde de artık fındığın tüketimi bu tür makinelerle daha da yaygınlaşacak. Kendi ürünümüzü kendimiz tüketmiş olacağız, böylece paramız cebimizde kalacak hem de yetiştirdiğimiz ürünün tam anlamıyla tadına varmış olacağız." dedi.

Geliştirilen makinenin seri üretimi için ilgili firmalarla yasal çerçevede anlaşma yapılabileceğini ifade eden Hacınoğmanoğlu, makinenin kullanım haklarını devredebileceklerini kaydetti.

"6 farklı boya göre kalibre edilmiş elektrik motoru ile çalışan makine yaptık"

Elektrik elektronik teknolojisi alanı öğretmeni Erkan Kaşık da üreticilerin evlerinde el ile çevrilerek fındığı tek boyda kıran makineler kullandığını belirtti.

Bu makinelerde küçük fındıkların kırılmadığını, büyüklerinin ise parçalandığını dile getiren Kaşık, boyutları nedeniyle sanayi tipi makinelerin evlerde kullanımının ise mümkün olmadığına dikkati çekti.

Kaşık, elle çevrilen makineyi motorlu şekilde yaparak otomatikleştirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bunun öncesinde sanayide öğrencilerle makineleri inceledik, boylama ünitelerini inceledik. Tabii bunlar maliyeti yüksek makineler. Hem küçük olsun hem ekonomik olsun mantığıyla yola çıkarak boylama ve kırmanın birleşimi olan konsept bir ürün geliştirdik. Bunu yaparken endüstriyel bir fındık kırma makinesinin boylama ünitesiyle basit bir fındık kırma makinesini birleştirmiş olduk. Fındığı 6 farklı boya ayırdık, 6 farklı boya göre kalibre edilmiş elektrik motoru ile çalışan makine yaptık."

Makineye salyangoz türü olarak adlandırılan bir fan eklediklerini belirten Kaşık, kabuk hafif olduğu için bu sayede kabuğun da ayrıldığını ifade etti.

Kaşık, ulusal ve uluslararası araştırmalarda benzer bir ürün olmaması nedeniyle makinenin patent almaya hak kazandığını vurguladı.

Makinenin maliyetinin 3-4 bin lira civarında olduğunu aktaran Kaşık, evlerin yanı sıra tatlı imal eden işletmelerde de bu makinenin kullanılabileceğini kaydetti.

Öğrencilerden Ertan Can Aydın da makineyi daha da geliştireceklerini belirterek, "Bizim için Karadeniz Bölgesi'nde önemli bir makine, küçük eklemeler yaparak makineyi daha da iyi hale getireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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