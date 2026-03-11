Giresun Belediye Başkanı Köse, "Mukaddes Emanetler" Sergisinin Açılışına Katıldı

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan "Mukaddes Emanetler" sergisinin açılışına katıldı.

İslam tarihine ait kutsal emanetlerin sergilendiği "Mukaddes Emanetler", Can Akengin Sanat Galerisi'nde 15 Mart'a kadar Giresunlularla buluşacak.

Sergide Hz. Muhammed'in Sakal'ı Şerifi ve saçı, Hz. Ali, Hz. Osman, Hz. Eyüp, Abdülkadir Geylani'nin emanetleri, kabe örtüleri, kabe kilidi gibi yaklaşık 100 adet kutsal emanet yer alıyor.

Köse, serginin sadece tarihi emanetlerin sergilendiği bir etkinlik değil, inancın ve köklü tarihin getirdiği manevi mirası yakından tanıma ve hissetme fırsatı olduğunu belirterek, "Asırlardır korunan ve manevi değeri yüksek olan İslam tarihine ait bu kıymetli emanetler gönüllerimizi aydınlatan değerlerimizin birer hatırasıdır. Bizler yerel yönetimler olarak sadece şehirlerimizi fiziki anlamda değil, kültürel ve manevi değerler açısından da zenginleştirmeyi görev biliyoruz" dedi.

Köse, MHP Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal başta olmak üzere serginin açılmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.