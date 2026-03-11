Giresun Belediye Başkanı Köse, "Mukaddes Emanetler" Sergisinin Açılışına Katıldı - Son Dakika
Giresun Belediye Başkanı Köse, "Mukaddes Emanetler" Sergisinin Açılışına Katıldı

11.03.2026 13:19  Güncelleme: 13:35
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen 'Mukaddes Emanetler' sergisinin açılışına katıldı. Sergide İslam tarihine ait yaklaşık 100 kutsal emanet sergilenecek.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan "Mukaddes Emanetler" sergisinin açılışına katıldı.

İslam tarihine ait kutsal emanetlerin sergilendiği "Mukaddes Emanetler", Can Akengin Sanat Galerisi'nde 15 Mart'a kadar Giresunlularla buluşacak.

Sergide Hz. Muhammed'in Sakal'ı Şerifi ve saçı, Hz. Ali, Hz. Osman, Hz. Eyüp, Abdülkadir Geylani'nin emanetleri, kabe örtüleri, kabe kilidi gibi yaklaşık 100 adet kutsal emanet yer alıyor.

Köse, serginin sadece tarihi emanetlerin sergilendiği bir etkinlik değil, inancın ve köklü tarihin getirdiği manevi mirası yakından tanıma ve hissetme fırsatı olduğunu belirterek, "Asırlardır korunan ve manevi değeri yüksek olan İslam tarihine ait bu kıymetli emanetler gönüllerimizi aydınlatan değerlerimizin birer hatırasıdır. Bizler yerel yönetimler olarak sadece şehirlerimizi fiziki anlamda değil, kültürel ve manevi değerler açısından da zenginleştirmeyi görev biliyoruz" dedi.

Köse, MHP Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal başta olmak üzere serginin açılmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Yüksel Yıldırım’ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
