Giresun'da Olimpik Havuzda Baygınlık Geçirenler Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da Olimpik Havuzda Baygınlık Geçirenler Hastaneye Kaldırıldı

Giresun\'da Olimpik Havuzda Baygınlık Geçirenler Hastaneye Kaldırıldı

Giresun'daki olimpik yüzme havuzunda, mide bulantısı ve baygınlık geçiren 54'ü çocuk olmak üzere toplam 60 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

04.01.2025 15:24  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GİRESUN'da olimpik yüzme havuzunda yüzerken mide bulantısı, kusma ve baygınlık geçiren 54'ü çocuk olmak üzere toplam 60 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Seldeğirmeni Mahallesi'ndeki Giresun Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda meydana geldi. Yüzmek için havuza giren farklı yaşlardaki çocukların da aralarında olduğu 60 kişi henüz belirlenemeyen nedenle suda baygınlık geçirdi. Fenalaşan kişilere, havuz görevlileri müdahale edip sudan çıkardı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından öğrenciler ve yetişkinler, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrenci ve yetişkinleri, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de hastanede ziyaret etti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Giresun Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "4 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan çağrılarda Giresun merkez Seldeğirmeni Mahallesi'nde bulunan olimpik yüzme havuzunda senkop (baygınlık) olayları yaşandığı bildirilmiştir. Alınan çağrı üzerine olay yerine sağlık ekiplerimiz sevk edilmiştir. Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekiplerimiz, birden fazla kişinin baygınlık, bulantı ve kusma semptomları gösterdiğini tespit etmiştir. İlk etapta olaydan etkilenen 17 çocuk ve 4 yetişkin olmak üzere toplam 21 kişi sağlık ekiplerimiz tarafından hastanelere intikal ettirilmiştir. Daha sonra peyderpey kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına müracaat eden 37 çocuk ve 2 yetişkinle birlikte bu sayı 54 çocuk ve 6 yetişkin olmak üzere toplamda 60 kişiye ulaşmıştır. Sağlık ekiplerimizce intikal ettirilen ve kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların tetkik, tedavi ve müşahedeleri devam etmektedir. Sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD birimlerimiz koordineli bir şekilde olay mahallinde gerekli önlemleri almıştır. Olayın meydana geliş şekli ve nedeniyle ilgili ekiplerimiz tarafından yürütülen detaylı incelemeler devam etmektedir' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Mide bulantısı, Yerel Haberler, Güvenlik, Giresun, Sağlık, Güncel, Çocuk, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Olimpik Havuzda Baygınlık Geçirenler Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Ferdi Tayfur’un cenazesinde izdiham Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:59 Özel’den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
19:21 Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı
19:01 İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
18:53 Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler’in yeni hocasını duyurdular Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler'in yeni hocasını duyurdular
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:30 Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
18:07 Elon Musk’tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a şok suçlama Elon Musk'tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a şok suçlama
18:05 Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti
18:01 Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 16:28:31. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Olimpik Havuzda Baygınlık Geçirenler Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.