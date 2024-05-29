Giresun'da Ortalama Hız Tespit (OHT) Sistemleri Devreye Girecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da Ortalama Hız Tespit (OHT) Sistemleri Devreye Girecek

Giresun\'da Ortalama Hız Tespit (OHT) Sistemleri Devreye Girecek

Giresun'da 1 Haziran Cumartesi günü Ortalama Hız Tespit (OHT) sistemlerinin faaliyete geçeceği bildirildi. Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. OHT sistemleri, Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinde kuruldu. Sürücülerin hız limitlerine uyması istendi.

29.05.2024 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da Ortalama Hız Tespit (OHT) sistemlerinin 1 Haziran Cumartesi günü devreye gireceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 2021-2030 yılları arasında trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda ülke genelinde PTS-EDS projesi ile Ortalama Hız Tespit (OHT) sistemlerinin kurulum çalışmalarının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, bölge illerinden Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon sınırları içerisinde de kurulum çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, kurulumu tamamlanan OHT koridorları ile beraber Giresun il sınırları içerisinde de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulumu tamamlanan Ortalama Hız Tespit (OHT) koridorlarının 01 Haziran 2024 günü faaliyete başlayacağı bilgisi verildi.

OHT koridorlarının konumlarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Giresun Merkez Keşap Tüneli girişi Dereli ilçe yol ayrımında bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Trabzon'un Beşikdüzü ilçe girişinde bulunan PTS arasında her iki istikamette (Giresun-Beşikdüzü/Beşikdüzü-Giresun) 73 kilometre 601 metrelik kara yolu. Giresun Merkez Erikliman Mahallesi PTS ve Ordu'nun Gülyalı ilçe girişinde bulunan PTS arasında her iki istikamete (Giresun-Gülyalı/Gülyalı-Giresun) 18 kilometre 713 metrelik kara yolu."

Açıklamada, sürücülerin hız limitlerine uyması istendi.

Kaynak: AA

Trabzon, Giresun, Samsun, Artvin, trafik, Rize, Ordu, Güvenlik, Trafik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Ortalama Hız Tespit (OHT) Sistemleri Devreye Girecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
17:05 Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor
16:31 Esra Ezmeci’de zincirleme ilişki tamlaması Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı Esra Ezmeci'de zincirleme ilişki tamlaması! Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı
16:15 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim
15:50 Okul tuvaletinde skandal görüntüler Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
15:10 Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:33:17. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da Ortalama Hız Tespit (OHT) Sistemleri Devreye Girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement