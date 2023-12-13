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Giresun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Giresun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Giresun\'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
13.12.2023 - 11:34,
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde Nurettin Keleş (20) idaresindeki 06 HK 602 plakalı otomobil, önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile Tolga Tosun (18), Efe Demir (19) ve Mehmet Can Azman (18) otomobilde sıkıştı.

İtfaiye personelince araçtan çıkartılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Giresun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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