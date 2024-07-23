Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, ancak otomobil sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

23.07.2024 22:05
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar-Giresun kara yolu Tamzara mahallesi mevkiinde Selahattin Şeker (68) yönetimindeki 34 RMH 66 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 KKP 76 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücü Selahattin Şeker ile araçlarda bulunan Şenel Bayoğlu, Hikmet Bayramoğlu, Akif Kılıç ve Zafer Akyol yaralanarak Şebinkarahisar İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Selahattin Şeker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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