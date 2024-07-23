Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar-Giresun kara yolu Tamzara mahallesi mevkiinde Selahattin Şeker (68) yönetimindeki 34 RMH 66 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 KKP 76 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, sürücü Selahattin Şeker ile araçlarda bulunan Şenel Bayoğlu, Hikmet Bayramoğlu, Akif Kılıç ve Zafer Akyol yaralanarak Şebinkarahisar İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Selahattin Şeker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.