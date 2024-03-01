Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı

Giresun\'un Espiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarpması sonucu Adnan Bodur ağır yaralandı. Kazada yaralanan Bodur, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

01.03.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
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Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İlçenin Gazi Mustafa Kemal Caddesi Dörtyol mevkisinde Zehra T. yönetimindeki 28 AYC 265 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Bodur'a (69) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bodur, 112 Acil Sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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