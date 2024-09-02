Giresun'da Plaj Futbolu Turnuvası Sonuçlandı

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen plaj futbolu turnuvası sona erdi. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bu tür etkinlikler, şehirde sporun yaygınlaşmasına ve toplumun bir araya gelmesine katkı sağlıyor" dedi.

Giresun Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun iş birliğiyle plaj futbolu turnuvası düzenlendi. Amatör liglerde yıllarca top koşturan Cem Karaibrahim anısına düzenlenen turnuvada, 4 takım yarıştı. Turnuvada şampiyonluğu Aile ve Sosyal Hizmetler takımı kazanırken, Darıköyspor ikinci, Çınarlarspor üçüncü, Kayadibispor ise dördüncü oldu. Plajlar bölgesinde düzenlenen turnuvanın sonundaki kupa töreninde takımlara kupaları, oyunculara ise madalyaları; organizasyonda emeği geçenlere de plaket takdim edildi. Ayrıca, Cem Karaibrahim anısına da ağabeyi Metin Karaibrahim'e de plaket verildi. Belediye Başkanı Fuat Köse, plaj futbolu turnuvasının hem oyuncular hem de izleyiciler için büyük bir keyif olduğuna dikkat çekerek, "Katılan tüm takımlara ve organizasyon ekibine teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler, şehirde sporun yaygınlaşmasına ve toplumun bir araya gelmesine katkı sağlıyor" diye konuştu.