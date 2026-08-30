Giresun\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Giresun'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde mahalle ve köy yollarında toprak kaymaları meydana gelirken, bazı menfezlerde taşkın yaşandı.

Ekipler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi ve yolların güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.