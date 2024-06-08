Giresun'da Sandık Göl civarındaki turizm tesisi çalışmalarına tepki - Son Dakika
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Giresun'da Sandık Göl civarındaki turizm tesisi çalışmalarına tepki

Giresun'un Sis Dağı Yaylası'nda bulunan Sandık Göl civarında yapılması planlanan turizm tesisi çalışmalarına bir grup vatandaş tepki gösterdi. Jandarmanın basın açıklamasına izin vermemesi üzerine grup, başka bir bölgede açıklama yaparak yaylaların korunması çağrısında bulundu.

08.06.2024 17:21
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Giresun'da bir grup vatandaş, Sis Dağı Yaylası'nda Sandık Göl civarındaki turizm tesisi çalışmalarına tepki gösterdi.

Çanakçı ilçesine bağlı Çayıroba mevkisinde bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, daha sonra Sandık Göl bölgesinde basın açıklaması yapmak istedi.

Grup, jandarmanın açıklama yapılmasına izin vermemesi üzerine alandan uzaklaştı.

Göle yakın başka bir bölgede grup adına açıklama yapan Nusret Özendi, Trabzon ve Giresun'un ortak yaylası olan Sis Dağı'nın incisi Sandık Göl ve çevresine turistik tesis yapılmak istendiğini söyledi.

Yaylaların emsalsiz miraslar olduğunu, ortak değer olan bölgeye sahip çıkacaklarını belirten Özendi, "Tüm yetkilileri, bilim insanlarını, çevre gönüllülerini, yöre halkının ve doğanın sesine kulak vermeye, bu insanlık suçuna 'dur' demeye davet ediyoruz." dedi.

Yöre sakinlerinden Muteber Somuncuoğlu da bölgede tesis istemediklerini ifade ederek, "50 yıldır ben buradayım. Burada 8-9 tür çiçek var. Buraya nasıl kıyılıyor? Ben istemiyorum buraya projeyi." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

Trabzon, Çanakçı, Giresun, Göle, Çevre, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Sandık Göl civarındaki turizm tesisi çalışmalarına tepki - Son Dakika

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