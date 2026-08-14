Giresun'da Sel Felaketi: 2 Kişi Kayboldu
Giresun'un yüksek kesimlerinde sağanak sonrası sel, taşkın ve su baskınları yaşanıyor; 2 kişi kayboldu.
Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak sonucu debisi ve su seviyesi yükselen dereler taştı, bazı belde ile ilçe merkezlerinde, sel, taşkın ve su baskınları meydana geldi. Keşap ilçesinde sel sularına kapılan 2 kişi kaybolduğu yönünde ihbar üzerine AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Sel Felaketi: 2 Kişi Kayboldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?