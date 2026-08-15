Giresun'da Sel Felaketi: Öğretmen ve Yeğeni Kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Sel Felaketi: Öğretmen ve Yeğeni Kayboldu

Giresun\'da Sel Felaketi: Öğretmen ve Yeğeni Kayboldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da sel sularına kapılan öğretmen ve yeğenini bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

GİRESUN'un Keşap ilçesinde araçlarının sel sularına kapılması sonucu kaybolan lise öğretmeni Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu (16) arama çalışmaları 2'nci gününde sürüyor.

Kentte önceki gün gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Metrekare 100 kilogramın üzerinde düşen yağışlar, Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde, dere taşması, su baskınları sel ve taşkınlara neden oldu. Bazı derelerin taşmasıyla birçok iş yerinde su baskınları yaşandı, ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü. Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde seyir halindeyken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı. Aramalarda, suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak hurda yığınına dönen araçta dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı. Suların çekilmesinin ardından, bölge halkı ve belediye ekiplerinin başlattığı temizlik çalışmasına devam edildi.

Dayı- yeğeni arama çalışmaları bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Arama çalışmalarına, AFAD ve AFAD gönüllüleri; Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İHH Arama Kurtarma, AKUT, ATAK, itfaiye, su altı arama kurtarma, İl Özel İdaresi ve belediye olmak üzere yaklaşık 200 ekip yer alıyor. Dere güzergahı boyunca 8 kilometrelik hatta şişlerle kontrollerini sürdüren ekipler, 'termal dron' cihazı eşliğinde de arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: DHA

Mehmet Akkaya, Doğal Afet, Acil Durum, Giresun, Güncel, Keşap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Sel Felaketi: Öğretmen ve Yeğeni Kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Lukaku’nun Fenerbahçe’deki forma numarası belli oldu Lukaku'nun Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Nilda’yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu

11:25
Endonezya’da 7,7’lik deprem Dehşete düşüren anlar kamerada
Endonezya'da 7,7'lik deprem! Dehşete düşüren anlar kamerada
11:10
Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti Hamile olduğu iddia edilmişti
Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti
10:58
Taraftar “Bam bam bam“ diye seslendi Fatih Tekke’nin verdiği tepki olay oldu
Taraftar "Bam bam bam" diye seslendi! Fatih Tekke'nin verdiği tepki olay oldu
09:57
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:30
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 11:34:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Giresun'da Sel Felaketi: Öğretmen ve Yeğeni Kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.