Giresun\'da Sel Felaketi: Öğretmen ve Yeğeni Kayboldu

GİRESUN'un Keşap ilçesinde araçlarının sel sularına kapılması sonucu kaybolan lise öğretmeni Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu (16) arama çalışmaları 2'nci gününde sürüyor.

Kentte önceki gün gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Metrekare 100 kilogramın üzerinde düşen yağışlar, Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde, dere taşması, su baskınları sel ve taşkınlara neden oldu. Bazı derelerin taşmasıyla birçok iş yerinde su baskınları yaşandı, ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü. Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde seyir halindeyken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı. Aramalarda, suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak hurda yığınına dönen araçta dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı. Suların çekilmesinin ardından, bölge halkı ve belediye ekiplerinin başlattığı temizlik çalışmasına devam edildi.

Dayı- yeğeni arama çalışmaları bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Arama çalışmalarına, AFAD ve AFAD gönüllüleri; Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İHH Arama Kurtarma, AKUT, ATAK, itfaiye, su altı arama kurtarma, İl Özel İdaresi ve belediye olmak üzere yaklaşık 200 ekip yer alıyor. Dere güzergahı boyunca 8 kilometrelik hatta şişlerle kontrollerini sürdüren ekipler, 'termal dron' cihazı eşliğinde de arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.