Giresun'un Bulancak ilçesinde Hami Altuntaş'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, sokak ortasında grubun kavgaya tutuştuğu, bağrışmalar arasında tabancanın peş peşe ateşlendiği anlar yer aldı.
HABER: Hakan KABAHASANOĞLU KAMERA: GİRESUN,
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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