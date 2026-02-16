Giresun'da Su Deposundan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Giresun'un Güce ilçesinde su deposunun üzerinden düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde su deposunun üzerinde oturan 76 yaşındaki A.K. dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede A.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
