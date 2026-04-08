Giresun'da Trafik Kazasında Ölüm

Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada sürücüyü darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis talep edilen diğer araç sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.İ, maktulün eşi Hanife Coşkun, çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık İ.İ, iddianamede hakkında yer alan suçlamaları kabul etmediğini, maktul Abdullah Coşkun'a (68) herhangi bir eyleminin olmadığını öne sürdü.

Olay sırasında 112 Aci Çağrı Merkezi'ni kendisinin aradığını iddia eden sanık, geniş kapsamlı savunmasını yazılı olarak mahkemeye sunmak istediğini belirtti.

Maktul eşi Coşkun ise sanığın eşine ve kendisine saldırdığını anlattı.

Eşinin ölümünden sanığın sorumlu olduğunu ifade eden Coşkun, kendisinden şikayetçi olduğunu ve en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.

Karate lisansı olduğu belirlenmişti

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca bir süre önce hazırlanan iddianamede, şüphelinin sporla uğraştığını beyan etmesi üzerine yapılan araştırma neticesinde "karate" lisansının bulunduğu tespit edilmişti.

Olayla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporunda da maktulün maruz kaldığı trafik kazası, tartışma ve darp olayı ile ölümü arasında tıbben illiyet bağı olduğu görüşünde bulunmuştu.

Olay

Giresun'un Keşap ilçesinde 16 Kasım 2025'te İ.İ. (38) yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağında çarpışmış, kazanın ardından çıkan kavgada darbedilerek ağır yaralanan Coşkun, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.