Giresun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.G'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 130 gram sentetik uyuşturucu maddesi, hassas terazi, esrar öğütme aparatı, nakit para, çeşitli miktarlarda tabanca fişekleri ve cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.