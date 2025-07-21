Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, il jandarma komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında M.U'yu gözaltına aldı.

Zanlının evi ile bahçesinde yapılan aramalarda 126 gram kubar esrar ve 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.