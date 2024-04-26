Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Giresun\'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından S.B, R.B. ve F.K. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

26.04.2024 16:45
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Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyonda S.B, R.B. ve F.K'yı yakaladı.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Giresun, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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