Giresun'da uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda D.G. ve M.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramasında 141,86 gram uyuşturucu ile 5,5 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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