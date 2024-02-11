Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Giresun\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında F.Y'yi gözaltına aldı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 50 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 63 tabanca fişeği bulundu. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ise Görele ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen İ.K'yi yakaladı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 45 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. F.Y. ve İ.K, tutuklanarak hakimliğe sevk edildi.

11.02.2024 14:27
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Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında F.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlının yapılan üst aramasında yaklaşık 50 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 63 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ise Görele ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen İ.K'yi yakaladı.

Zanlının üst aramasında 45 gram sentetik uyuşturucu ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

F.Y. ve İ.K, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Kaynak: AA

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