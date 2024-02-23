Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Giresun\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 76 gram sentetik uyuşturucu ve 53 sentetik hap ele geçirildi. O.K, H.K ve Y.Ö. adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanırken, M.B. ve E.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

23.02.2024 15:01  Güncelleme: 15:04
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda O.K, H.K, M.B, Y.Ö. ve E.S. gözaltına alındı, 76 gram sentetik uyuşturucu ve 53 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K, H.K ve Y.Ö. tutuklanırken, M.B. ve E.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Giresun, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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