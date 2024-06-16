Giresun\'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Giresun'da gerçekleştiriltirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen İ.A'yı gözaltına aldı.
Zanlının evinde yapılan aramada 850 uyuşturucu hap ile 1,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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