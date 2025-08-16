Giresun\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 249,38 gram sentetik uyuşturucu, 7,8 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, hassas terazi ve 5 bin 400 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Ş.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ş.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
