Giresun'da Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

25.03.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da bir evde çıkan yangında 61 yaşındaki Fevzi Demiray hayatını kaybetti.

Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Fevzi Demiray'ın (61) yaşadığı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında Demiray'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Demiray'ın cenazesi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Ekiplerce evde yapılan incelemede Demiray'ın köpeğinin de mutfak bölümünde telef olduğu tespit edildi.

Yaşamını yitiren Demiray, 2022'de kent merkezindeki bir caddede yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin önüne kendisini attığı görüntüsüyle gündeme gelmişti.

Demiray'ın ilginç davranışının, o sırada canlı yayında olan bir internet firmasına ait kamera tarafından kaydedilen görüntüleri, sosyal medya sitelerinde ilgi görmüştü.

"Biraz komikti, gülmek isteyen insan onunla konuşmalıydı"

Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Mustafa Katırcı, AA muhabirine, Demiray ile yangından kısa süre önce telefonla görüştüğünü söyledi.

Demiray'ın yangında yaşamını yitirmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Katırcı, "Hayat dolu bir arkadaşımızdı. On numara bir insandı, keşke herkes onun gibi olsaydı. Yalnız yaşıyordu. Biraz komikti, gülmek isteyen insan onunla konuşmalıydı." dedi.

Demiray'ın cenazesi, yarın aynı mahalledeki Çalış Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:35:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Giresun'da Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.