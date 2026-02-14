Giresun'da Yangında 88 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

GİRESUN'da serenderde çıkan yangında Şaziye Tığlı (88) hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Camili köyündeki bir serenderde yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm ahşap yapıyı sardı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Ekiplerin serenderde yaptığı incelemelerde Şaziye Tığlı'nın cansız bedeni bulundu. Tığlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
