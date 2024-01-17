Giresun\'da Yaralı Baykuş Koruma Altına Alındı

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı baykuş koruma altına alındı.
Yağlıdere Belediye personeli Recep Yanbul, AA muhabirine, Bük Mahallesi'nde yol kenarında yavru baykuşu gördüğünü söyledi.
Yanbul, hareket etmekte güçlük çeken kuşu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiğini belirtti.
Koruma altına alınan yaralı baykuşun, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde yapılacak tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.
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