Giresun Belediyesi\'nden Ulaşım Altyapısını Güçlendirecek Çalışma

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi tarafından kent içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla Aksu Mahallesi'nde başlatılan yeni bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor.

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yeni bağlantı yolu açılıyor. Toplam 150 metre uzunluğunda olacak yeni yolun açılmasıyla araç ve yaya trafiğinin rahatlaması hedefleniyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda altyapının tamamlanmasının ardından zemin düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yeni bağlantı yolunun ulaşımı daha güvenli ve hızlı hale getireceğini belirterek, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yol açma ve yenileme çalışmalarının kentin farklı noktalarında da süreceğini duyurdu.