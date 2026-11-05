Giresun Dereli'de motosiklet kazasında 61 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Giresun Dereli'de motosiklet kazasında 61 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

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Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kuşluhan Mahallesi'nde 61 yaşındaki sürücünün yönetimindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Giresun'un Dereli ilçesinde motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kuşluhan Mahallesi'nde Mustafa K. (61) yönetimindeki 28 TR 790 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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