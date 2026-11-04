Giresun Dereli ve Şebinkarahisar'da sonbahar renkleri dronla görüntülendi - Son Dakika
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Giresun Dereli ve Şebinkarahisar'da sonbahar renkleri dronla görüntülendi

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Giresun Dereli ve Şebinkarahisar\'da sonbahar renkleri dronla görüntülendi
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Giresun'un Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerinde sonbaharın renk geçişleri dronla kaydedildi. Dereli'de Kümbet Yaylası yolunda ağaçların sarı ve yeşil tonları, Şebinkarahisar'ın Asarcık köyü mevkisinde ise sararan kavak yaprakları bölgeye sonbahar güzelliği kattı.

Giresun'un Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerinde sonbaharın renk geçişlerinin oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

Dereli ilçesindeki ormanlık alanlarda ağaçlar, sonbaharda sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Kümbet Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol güzergahında oluşan renk geçişleri, güzel manzaralar ortaya çıkardı.

Şebinkarahisar'a bağlı Asarcık köyü mevkisinde ise kavak ağaçlarının sararan yaprakları, bölgeye sonbaharın kendine özgü güzelliğini kattı.

Bölgedeki bitki örtüsünün sonbaharla değişen renkleri dron kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
ŞebinkarahisarGiresunDereliGüncelYaşamSon Dakika

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