Giresun Doğankent'te kamyonet dereye devrildi, sürücü yaralandı, eşi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Doğankent ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin dereye devrilmesi sonucu sürücünün eşi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı. İhbar üzerine Süttaşı Mahallesi'ndeki kazaya 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Giresun'un Doğankent ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, araçtaki eşi ise hayatını kaybetti.
İlçenin Süttaşı Mahallesi'nde Ali Yazıcı (69) yönetimindeki 28 TK 558 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan sürücünün eşi ???????Ayşe Yazıcı (66) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ise hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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