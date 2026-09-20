Giresun Espiye'de menfezde boğulan 6 yaşındaki çocuk için cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Giresun Espiye'de menfezde boğulan 6 yaşındaki çocuk için cenaze namazı kılındı

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Giresun Espiye\'de menfezde boğulan 6 yaşındaki çocuk için cenaze namazı kılındı
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Giresun Espiye'de menfeze düşerek boğulan 6 yaşındaki çocuğun cenazesi, Çalkaya köyünde kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi. Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Z.S.G'nin tedavisi Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Giresun'un Espiye ilçesinde oyun oynadığı sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düşerek boğulan Yusuf Erdem Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Arslan için ilçeye bağlı Çalkaya köyündeki camide düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Haki Özgül'ün kıldırdığı namazın ardından 6 yaşındaki Arslan'ın cenazesi aile mezarlığında defnedildi.

Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Z.S.G'nin tedavisi ise Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaynak: AA
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