Giresun Eynesil'de bitkin bulunan kızıl şahin bakım sonrası doğaya salındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Eynesil'de bitkin bulunan kızıl şahin bakım sonrası doğaya salındı

Giresun Eynesil\'de bitkin bulunan kızıl şahin bakım sonrası doğaya salındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Eynesil ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınarak bakım ve kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı. Aynı ilçede Devlet Hastanesinde oluşturulan diyaliz ünitesi de törenle hizmete girdi; ünitede pazar hariç haftanın 6 günü hizmet verilecek.

? Giresun'un Eynesil ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin, bakım ve kontrollerinin ardından doğaya salındı.

Köseli Mahallesi sahilinde bitkin halde kızıl şahin gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan kızıl şahinin gerekli kontrolleri ve bakımları yapıldı.

Kızıl şahin bir süre sonra doğaya bırakıldı.

İlçe Devlet Hastanesinde diyaliz ünitesi hizmete açıldı

İlçe Devlet Hastanesinde oluşturulan diyaliz ünitesi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış törenine, Vali Mustafa Koç, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Diyaliz ünitesinde pazar hariç haftanın 6 günü sağlık hizmeti sunulacak.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Eynesil, Giresun, Diyaliz, Diyaliz, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Eynesil'de bitkin bulunan kızıl şahin bakım sonrası doğaya salındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de kurultay düğümü Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil CHP'de kurultay düğümü! Gürsel Erol çok net itiraz: Hukuken mümkün değil
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Mersin’de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı Mersin'de partiye, medya ofisine ve tantuniciye ateş açan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan’a ziyaret Cumhurbaşkanı adayını açıklayan isimden Erdoğan'a ziyaret
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
Rusya’da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor

17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
17:09
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı Müşteriler büyük panik yaşadı
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı! Müşteriler büyük panik yaşadı
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:53
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada
Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 18:04:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Giresun Eynesil'de bitkin bulunan kızıl şahin bakım sonrası doğaya salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement