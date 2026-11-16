Giresun Güce\'de şarampole devrilen otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Giresun Güce'de şarampole devrilen otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Güce ilçesinde Giyimli Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ve beraberindeki kişi yaralandı; sağlık ekiplerince Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Giresun'un Güce ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Gökhan K. idaresindeki 34 H1995 plakalı otomobil Giyimli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki Hilal K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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