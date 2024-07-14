Giresun Kent Konseyi Üniversite Hazırlık Kursu Düzenliyor

Güncel

(GİRESUN) - Giresun Kent Konseyi, gençleri desteklemek amacıyla üniversite yetenek sınavları için hazırlık kursu düzenliyor.

Giresun Kent Konseyi, Giresun Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin de desteğiyle BESYO parkur ve resim alanlarında gençleri üniversite yetenek sınavlarına hazırlıyor.

Kurslara katılmak isteyenler, Giresun Belediyesi ek hizmet binasının 3. katında bulunan Kent Konseyi'ne 16-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek, 0 454 210 28 33 numaralı telefondan ise kurslara ilişkin daha detaylı bilgi alınabilecek.