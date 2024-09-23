Giresun, Rus Turistleri Ağırladı

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi'nin davetiyle, Rusya Federasyonu'ndan 20 kişilik bir ekip yatlarla Giresun'a gelerek şehri gezdi.

Novorossiysk ve Soçi şehirlerinden gelen misafirler Giresun Belediyesi yetkilileri tarafından karşılandı. Rusya Karadeniz Yat Sahipleri ve Kaptanları Kulübü Başkanı İgor Petrov'un da aralarında bulunduğu 20 kişilik grup gün boyu Giresun'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Rusya turist kafilesine yapılan davetin amacının Giresun'un turizm potansiyelini tanıtmak ve bu doğrultuda da gelecek yıldan itibaren Rusya'dan Giresun'a yat kruvaziyeri başlatmak olarak açıklandı. Rusya kafilesi, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi de ziyaret etti. Ziyarette Giresun'un turizm potansiyeli konuşuldu.

Başkan Köse, Giresun'un turizm potansiyelini tanıtmak için çok yönlü bir çalışma başlattıklarını belirterek, Rusya Yat Federasyonu Başkanı İgor Petrov'a ve diğer katılımcılara teşekkür etti. İgor Petrov ise Giresun'un tarihi turistik yerlerini ve doğal güzelliğini çok beğendiklerini dile getirerek, daveti için Belediye Başkanı Fuat Köse'ye teşekkür etti.