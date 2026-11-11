Giresun'un Görele ve Alucra ilçelerinde kaymakamlar fidan dikti - Son Dakika
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Giresun'un Görele ve Alucra ilçelerinde kaymakamlar fidan dikti

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Giresun\'un Görele ve Alucra ilçelerinde kaymakamlar fidan dikti
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Giresun'un Görele ve Alucra ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi. Görele'de Gençlik Merkezi'nde, Alucra'da Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde kaymakamlar, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

Giresun'un Görele ve Alucra ilçelerinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikildi.

Görele ilçesindeki program, Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlendi.

Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkan Vekili Aysel Uzun ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.

Alucra ilçesindeki etkinlik ise Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde organize edildi.

Kaymakam Doğan Can Kandemir, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar, çeşitli türdeki fidanları dikti.

Kaynak: AA
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