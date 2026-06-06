Giresun'un Lezzet Festivali Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'un Lezzet Festivali Düzenlendi

06.06.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da yöresel yemeklerin tanıtıldığı gastronomi festivali geniş katılımla gerçekleştirildi.

Giresun'da karalahana, sakarca, diken ucu kavurması ve galdirik gibi yöreye özgü yemeklerin tanıtıldığı gastronomi festivali düzenlendi.

Valilik ve belediye ile Giresun Turizm Tanıtma Platformu işbirliğinde Atatürk Meydanı'nda organize edilen "Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali"nde katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.

Festivalde, sakarca, diken ucu kavurması, galdirik ve karalahana gibi ot yemeklerinin yanı sıra Piraziz köftesi, Karabulduk dana kavurma, kuru fasulye, Giresun yağlısı, fındık ve üzüm pekmezinden yapılan tatlı ve içecekler de tanıtıldı.

Şeflerin yemek gösterileri ile yöresel yemek pişirme yarışmalarının yapıldığı festival kapsamında, söyleşiler düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, gazetecilere, Giresun'un doğal otlar kullanılarak yapılan çok zengin bir mutfağa sahip olduğunu söyledi.

Giresun'un, Piraziz köftesi ve Karabulduk dana kavurma gibi keşfedilmeyi bekleyen lezzetlere sahip olduğunun altını çizen Koç, festival sayesinde bu lezzetleri ön plana çıkarmak istediklerini ifade etti.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Koç, herkesi yöresel lezzetleri tatmak için Giresun'a beklediklerini kaydetti.

Halk oyunları gösterilerinin de sergilendiği festivale, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ile Ali Temür, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gastronomi, Festival, Giresun, Güncel, Kültür, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'un Lezzet Festivali Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Sıfır Atık Forumu 2026’da döngüsel ekonomi ele alındı Sıfır Atık Forumu 2026'da döngüsel ekonomi ele alındı
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek... Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

16:45
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
16:38
Rahmi Koç’a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan
16:06
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
16:04
Son kozu çok büyük Hakan Safi bombayı kürsüde patlatacak
Son kozu çok büyük! Hakan Safi bombayı kürsüde patlatacak
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 16:53:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Giresun'un Lezzet Festivali Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.