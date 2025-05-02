Giresun Üniversitesi Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika
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Giresun Üniversitesi Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Projesi

Giresun Üniversitesi Keşap Turizm Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı Gastronomi Patiye Dokunuyor Projesi'nin finali, Giresun Hayvan Barınağı'nda gerçekleştirildi. Proje kapsamında kedi-köpekler için ev yapımı mama formülleri hazırlandı ve hayvanlara yardımcı olundu.

02.05.2025 14:11  Güncelleme: 15:34
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(GİRESUN)- Giresun Üniversitesi Keşap Turizm Fakültesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hazırladığı Gastronomi Patiye Dokunuyor Projesi'nin finali Giresun Hayvan Barınağı'nda gerçekleştirildi.

Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı, Gastronomi Patiye Dokunuyor Projesi'nin finaline ev sahipliği yaptı. Öğretim görevlisi Kerem Çırak öncülüğünde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından uygulanan projeye, Giresun Belediyesi ve Giresun Veteriner Hekimleri Odası paydaş olarak katkı sağladı. Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Özer Pazarlı da katıldı.

Projede; yemek artıklarının hayvan barınağındaki kedi-köpeklerin yiyebilecekleri şekilde işleme tabi tutulup değerlendirilmesi, ev yapımı mama formüllerinin uzman veteriner hekimlerin desteğinde hazırlanması, sahipsiz hayvanların korunması konularında toplumun çeşitli kanallardan bilinçlendirilmesi ile kuru mama ve mama-su kabı bağışlarının organize edilmesi amaçlandı ve proje hedefine ulaştı.

Etkinlikte, hayvan barınağındaki kedi-köpekleri kendi hazırladıkları mamalarla besleyen Gastronomi Bölümü öğrencileri, sorumlu veteriner hekimlerden de çeşitli konularda bilgiler aldılar. Oldukça keyifli geçen etkinlikte hayvanat bahçesi de gezildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Üniversitesi Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Projesi - Son Dakika

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