Giresun Valisi: Espiye'deki depremde olumsuz bir durum yok

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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye merkezli 3,6 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi.

Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Espiye merkezli 3,6 büyüklüğündeki depremde etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.